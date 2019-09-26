В Москве обнаружили 119-летнюю пенсионерку

Самым старым человеком в мире согласно Книге рекордов Гиннеса является 116-летняя японка.

В Москве проживают две пенсионерки старше 110 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Пенсионного фонда

Согласно данным ПФР пенсию получает две женщины 1900 г.р. и 1909 г.р.. Раннее Росстат сообщил, что в всего в России проживают 5895 мужчин, и 14687 женщин старше 100 лет.

Больше всего россиян в возрасте более 100 лет живут в Москве – 6526 человек, в Санкт-Петербурге проживает 2940 долгожителей, на третьем месте оказалась Астрахань, где живет 664 пенсионера.

Отметим, что самым старым человеком в мире согласно Книге рекордов Гиннеса является японка Кане Танака, возраста которой составляет 116 лет.

Видео: YouTube/Allure