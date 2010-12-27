Именем писателя Даниила Гранина назовут самолет "Аэрофлота"

В Северной столице готовятся к массовым мероприятиям в память о Данииле Гранине.

В честь писателя Даниила Гранина назовут один из самолетов компании "Аэрофлот". Об том сообщилвице-губернатор города Владимир Кириллов. Памятное воздушное средство получит имя известного россиянина в рамках празднования года столетия с момента рождения Гранина.

Даниил Александрович Гранин внес значительный вклад в культуру не только нашего города, но и всей России. И сегодня наша задача – сохранить его бесценное наследие для будущих поколений рассказал вице-губернатор Владимир Кириллов журналистам

В честь Гранина уже назван культурно-просветительский центр, библиотека, сквер между Гагаринской улицей и Соляным переулком. Также в ближайшее время на доме 8 по Малой Посадской улице, в котором жил петербуржец, появится мемориальная табличка.

Также учреждены 10 именных стипендий правительства Санкт-Петербурга в области языкознания и литературоведения имени Д.А. Гранина для студентов вузов. К 100-летию писателя планируется выпуск памятных знаков и медалей добавил спикер

Отметим, что Санкт-Петербург планирует провести масштабные торжественные мероприятия в честь писателя в следующем году.