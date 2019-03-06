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От имени Навального в Петербурге "заминировали" 14 школ

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Из учебных заведений разных районов города было эвакуировано 11 058 человек.

Накануне в Петербурге прошла очередная волна "минирований", ответственность за которую взял "Алексей Навальный". Об этом сообщают городские СМИ.

Как стало известно, во вторник 5 марта, электронные сообщения о бомбе поступили в 14 школ Петербурга с адреса alex.navalny. Террористы угрожали взрывным устройством без запаха, которое очень хорошо спрятано. В результате из учебных заведений разных районов города было эвакуировано 11 058 человек. Угрозы также поступили на почту Центр образования при администрации Красносельского района и СПбГУ на Университетской набережной. В ВУЗе письмо, отправленное сутра, прочли лишь вечером, поэтому из здания вывели всего 110 человек.

Напомним, что уже три недели в Петербурге массово эвакуируют объекты инфраструктуры. На электронные адреса ТЦ, учебных и медицинских учреждений, гипермаркетов, рынков приходят письма с угрозами о бомбе. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что почти все сообщения поступают из-за границы.

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Фото: Piter.TV 

Теги: алексей навальный, бомба, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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