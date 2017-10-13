Запуск в космос спорткара Илона Маска посмотрели более 3,5 млн человек

В космос отправили манекен под музыку Space Oddity.

7 февраля стало известно, что американская компания SpaceX запустила свою сверхтяжёлую ракету, которая вывела на орбиту автомобиль личный Tesla Roadster Илона Маска. Видео с первым, улетевшим в космос, спорткаром с манекеном на борту посмотрели 3,76 миллиона человек.

На своей личной странице в Twitter глава компании Илон Маск опубликовал видео и фотоснимки, которые в одночасье вызвали огромный интерес. На кадрах видно красную машину, впереди которой планета Земля. Видеозапись инженер сопроводил сообщением о том, что авто находится на орбите нашей планеты. За рулем остался сидеть Starman ( манекен в специальном скафандре), а запуск сопровождался песней Space Oddity.

Стоит отметить, что число просмотров растет каждую минуту. ракета-носитель Falcon Heavy впервые отправили в открытый космос с космодрома на мысе Канаверал 6 февраля. Компания вела трансляцию запуска на своем сайте.

Видео: SpaceX