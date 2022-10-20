Спектакль "Иллюзии любви"

Постановку покажут 9 августа в Театре комедии им. Акимова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Эта пьеса об эмоциональных женщинах, которые отказываются от семьи во имя любви. Их мужчины прочно стоят на ногах, даже когда от боли предательства хочется кричать. История сталкивает два поколения одной семьи. Судьбы героев повторяются по кругу. Женщина оставляет мужа и привычную жизнь с ее условностями ради любовника. В первом случае это мать, Леди Китти, во втором — молодая жена, Элизабет. Жертвами становятся отец лорд Чэмпион и его сын Арнольд.

Однажды брошенные отец и сын, изменщицы и их любовники вместе встречаются в замке. Конфликт морали и естественных чувств, семейное проклятие старинного замка — все это излюбленные английские темы. К каким же выводам придут герои?

Внимание! Спектакль содержит изображения табачных изделий и сцены имитации табакокурения. Спектакль идёт с одним антрактом.

Фото: театр комедии им. Акимова