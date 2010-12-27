Илья Воробьев прокомментировал поражение СКА от ЦСКА‍

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Илья Воробьев высказался в поддержку игроков из своей команды. Спикер заявил, что спортсмены сыграли в матче против москвичей достойно, несмотря на поражение. Он заметил, что армейцы по полной выложились на ледовом покрытии.

Доволен ребятами, доволен игрой. Играли, работали, но, к сожалению, проиграли резюмировал спикер

Илья Воробьев также добавил, что на данный момент рано комментировать домашнюю серию. Результате тренер проведет только весной 2019 года.

Напомним, что соперничество СКА-ЦСКА завершилось с результатом 1:" в пользу столичных гостей. Основное время не выявило лидера поединка, как и дополнительное. Все решила серия буллитов.

Фото: Вконтакте/ХК СКА