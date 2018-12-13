Игроки "Зенита" в матче с "Енисеем" выйдут на поле в лазурной форме

Красноярский "Енисей" будет играть в форме красного цвета.

Матч состоится 26 мая в 14:00 по петербургскому времени. "Зенит" традиционно выйдет на поле в лазурной форме, а вратарь - в чёрной. Соперниками сине-бело-голубых сегодня станет команда из Красноярска "Енисей". Они выйдут на поле в красной форме, а вратарь команды - в жёлто-чёрной.

На игру проданы все билеты, ожидается около 55 тысяч болельщиков.

Незадолго до матча "Зенит" опубликовал маршрут чемпионского парада в Петербурге

Напомним, что петербургский футбольный клуб "Зенит" попал в топ-50 самых богатых футбольных клубов мира.

Фото: Футбольный клуб "Зенит"