Сине-бело-голубые заняли 46-ю позицию в списке.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" попал в топ-50 самых богатых футбольных клубов мира. Об этом свидетельствуют данные компании Brand Finance.

Сине-бело-голубые поднялись на три строчки рейтинга по сравнению с прошлым годом и заняли 46-е место. При этом точную стоимость петербургского ФК аналитики не назвали, ограничившись публикацией информации о первой десятке списка.

Лидирующую позицию в топе самых богатых футбольных клубом мира занимает испанский ФК "Реал Мадрид". Его стоимость оценена специалистами в 1,64 млрд евро. На втором месте расположился английский "Манчестер Юнайтед" с 1,47 млрд евро, на третьем — испанская "Барселона" (1,39 млрд евро).

Ранее мы писали, что "Зенит" поздравил Кержакова с рождением третьего сына.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"