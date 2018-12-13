Петербургский футбольный клуб "Зенит" попал в топ-50 самых богатых футбольных клубов мира. Об этом свидетельствуют данные компании Brand Finance.
Сине-бело-голубые поднялись на три строчки рейтинга по сравнению с прошлым годом и заняли 46-е место. При этом точную стоимость петербургского ФК аналитики не назвали, ограничившись публикацией информации о первой десятке списка.
Лидирующую позицию в топе самых богатых футбольных клубом мира занимает испанский ФК "Реал Мадрид". Его стоимость оценена специалистами в 1,64 млрд евро. На втором месте расположился английский "Манчестер Юнайтед" с 1,47 млрд евро, на третьем — испанская "Барселона" (1,39 млрд евро).
Ранее мы писали, что "Зенит" поздравил Кержакова с рождением третьего сына.
Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"
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