Игра "Зенита" ограничит автомобильное движение

Матч на "Газпром-Арена" 13 сентября затруднит движения на дорогах.

Завтра, 13 сентября, игра "Зенита" с "Арсеналом" затруднит движение транспортных средств на нескольких участках города, передает Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти.



С 00.00 до 24.00 будет запрещено движение по ул. Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту; по набережной Гребного канала от Бодрова пер. к Северной дороге; по Крестовскому проспекту от ул. Рюхина к Южной дороге; по Южной дороге от Крестовского пр. к Теннисной аллее; по Северной дороге от Бодрова переулка. к Велосипедной аллее; по Теннисной аллее от Южной дороги; по Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги.



С 17.00 до 23.00 не получится проехать по ул. Рюхина от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. к Морскому проспекту.



С 20.00 до 24.00 перекроется движение по Яхтенной ул. от ул. Савушкина до Приморского проспекту и по Приморскому проспекту от Беговой ул. до Яхтенной ул.



С 20.00 до 24.00 при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной ул. движение будет направлено вправо.



Также 13 сентября весь полный день будут запрещены остановки по Северной и Южной дорогам, по Бодрову пер., по ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., по Морскому пр. от Динамовской ул. до ул. Рюхина, по Крестовскому пр. от Спортивной ул. до Южной дороги, по Яхтенной ул. от ул. Савушкина до Приморского пр. и по нечетной стороне ул. Савиной.

Ранее в Piter.tv опубликовали видео с моментом столкновения ВАЗ-2109 и скорой в Ленобласти.

Фото: Piter.tv