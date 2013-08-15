Игорь Креславский рассказал о строительстве медицинских объектов в Петербурге

На данный момент в городе за счет регионального бюджета возводится 8 медицинских объектов.

На днях было получено разрешение на строительство нового здания высокотехнологичного медицинского корпуса для городской больницы №15. К работам приступят в ноябре, пишут на портале "Строительный Петербург".

За деньги города на проспекте Солидарности будет построен еще один корпус Александровской больницы, а на Будапештской улице — корпус НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Объекты должны быть готовы до конца года.

В 2023 году свои двери откроет Детский центр хирургии врожденных пороков развития "Детской городской больницы № 1" на Авангардной улице. Также на Туристской улице появится поликлиника для взрослых на 600 посещений.

Среди других объектов, которые начнут строиться в ближайшие годы, — амбулаторно-поликлиническое учреждение со станцией скорой помощи на территории предприятия "Ручьи", здание подстанции скорой медицинской помощи на 7 бригад на улице Рябчикова, новое здание на 10 бригад скорой помощи в Петергофе. А в городской больнице №40 пройдет реконструкция, после которой в ней разместится лаборатория клеточных технологий.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Пушкине открылся хоспис для пациентов до 25 лет.

Фото: ВКонтакте / Игорь Креславский