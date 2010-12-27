В Петербурге будут жестче наказывать коммунальщиков за отказ восстанавливать территорию после ремонта

Игорь Албин приказал серьезнее разбираться с нерадивыми сотрудниками коммунальных ведомств.

Игорь Албин собирается ужесточить меры для подрядчиков, срывающих сроки по восстановления благоустройства после ремонта. Вице-губернатор города отметил, что безответственные коммунальщики должны быть наказаны в соответствии с проступками. Об этом политик заявил в ходе собрания комиссии, отвечающей за подготовку к отопительному сезону.

Спикер добавил, что надеется увидеть фотоотчеты с каждого восстановленного объекта. С такой просьбой он обратился к представителям всех теплоснабженческих организаций Санкт-Петербурга. Основанием таких действий стали регулярные жалобы местного населения о том, что службы забывают восстановить испорченную территорию после выполнения собственных задач.

Теперь за данные нарушения будут приниматься ужесточенные экономические и административные меры воздействия.

Напомним, что гепатит на автозаводах Петербурга обсудили на совещании в Смольном.

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