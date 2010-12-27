Гепатит на автозаводах Петербурга обсудили на совещании в Смольном

Чиновникам отчитались о мерах, предпринятых по устранению вспышки заболевания.

Правительство Петербурга обсудило проблему с распространением гепатита А на территориях автомобильных заводов "Ниссан" и "Тойота". Среди приглашенных спикеров были представитель УФСБ по надзору защиты прав потребителей, главный врач по региону, главврач Боткинской больницы, вице-президенты машинных концернов Северной столицы, сотрудники Комитета по здравоохранению. Руководителем назначен Сергей Мовчан.

Собравшиеся предоставили отчеты о проделанной работе по устранению проблемы. Постановления Роспотребнадзора в отношении обоих заводов исполнены. На данный момент в помещениях проведена дезинфекция. Медики обследовали всех сотрудников организаций, которые могли пострадать из-за контакта с заболевшими. Персонал прошел обязательную вакцинацию против гепатита.

Фото: Piter.tv