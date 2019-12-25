IT-компанию экс-вице-губернатора Батанова признали банкротом

Арбитражный суд признал несостоятельной компанию «Гиперус», связанную с бывшим вице-губернатором Петербурга.

Арбитражный суд Калининградской области признал банкротом ООО "Гиперус", которое связано с бывшим вице-губернатором Санкт-Петербурга Эдуардом Батановым. Это уже вторая IT-компания, аффилированная с экс-чиновником, получившая такой статус за последний месяц.

Компания специализировалась на разработке платформы Hyperus, предназначенной для корпоративных центров обработки данных и позиционировавшейся как отечественная альтернатива американскому решению Nutanix. Предприятие было зарегистрировано в Светлогорске в 2023 году.

Ранее банкротом признали еще одну связанную с Батановым IT-компанию — "Авроид". В настоящее время в отношении обоих юридических лиц продолжается конкурсное производство.

Причины финансовой несостоятельности компаний официально не раскрываются. Напомним, Эдуард Батанов занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с 2019 по 2021 год.

Попытка обокрасть супермаркет на набережной Фонтанки обернулась уголовным делом.

Фото: Piter.tv