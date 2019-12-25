ИИ прервал Грефа во время доклада на Финансовом конгрессе

Голосовой ассистент неожиданно активировался во время выступления главы Сбербанка и спросил, чем может помочь. Греф с юмором отреагировал на инцидент и продолжил выступление.

В Санкт-Петербурге на Финансовом конгрессе Банка России произошёл курьёзный случай. Во время доклада главы Сбербанка Германа Грефа о производительности труда в отраслях экономики неожиданно активировался голосовой ассистент. Искусственный интеллект прервал речь спикера вопросом о том, чем он может помочь.

Инцидент произошёл в тот момент, когда Греф рассказывал об итогах анализа, проведённого специалистами банка. Неожиданная реплика вызвала улыбки у участников форума. Глава Сбербанка с юмором отреагировал на ситуацию, заметив, что искусственный интеллект не дремлет, и напомнил, о чём он говорил до этого. После короткой паузы он продолжил своё выступление.

Греф: традиционные факторы экономического роста России подходят к исчерпанию.

Фото: kremlin.ru