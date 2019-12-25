Греф заявил о переохлаждении экономики и споре с ЦБ

Глава Сбербанка оценил риски стагнации, указав на падение инвестиций четыре квартала подряд. По его мнению, регулятор недооценивает угрозу, а запуск экономики из состояния застоя обойдется дороже, чем предотвращение переохлаждения.

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал дискуссию о возможном переохлаждении российской экономики и расхождениях в подходах с Банком России. По его словам, регулятор действует как независимый орган и сохраняет свою позицию, что, по мнению Грефа, важно для экономики, поскольку ошибки центральных банков в разных странах приводили к серьёзным последствиям.

Греф подчеркнул, что разногласия с позицией ЦБ связаны с оценкой рисков. Если Банк России считает, что экономика охлаждается, но не переохладилась, и риски инфляции и охлаждения сбалансированы, то, по мнению главы Сбербанка, асимметрия рисков очевидна, и экономика уже прошла эту точку. Он также отметил, что падение инвестиций наблюдается четыре квартала подряд, и это лишь один из целого ряда индикаторов. По его убеждению, запускать экономику из состояния стагнации значительно сложнее и дороже, чем избежать её перехода в состояние охлаждения.

Греф назвал "несчастьем" для финсектора регулирование инноваций со стороны ЦБ.

Фото: YouTube / Банк России