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Корейский автопроизводитель потратит на строительство завода в Петербурге около 13 млрд рублей
Сегодня, 18:47
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nadezhda_sib

Корейский автопроизводитель потратит на строительство завода в Петербурге около 13 млрд рублей

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Новое предприятие обеспечит рабочими местами 500 человек.

Автопроизводитель Hyundai собирается вложить в строительство завода двигателей в Петербурге 12,7 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор корейском компании О Сынгхун на совещании в Смольном. 

Разговоры о строительстве завода начались еще в 2017 году, а контракт был подписан в 2018 году. Тогда представители Hyundai сообщили о том, что предприятие будет выпускать бензиновые двигатели объемом 1,6 л. На начальном этапе на заводе планируют производить 223 тыс. двигателей ежегодно, при этом 1/5 должна пойти на экспорт. 

Предприятие начнет работать в 2021 году. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге дешевеют подержанные автомобили

Фото: hyundai.ru

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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