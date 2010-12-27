Корейский автопроизводитель потратит на строительство завода в Петербурге около 13 млрд рублей

Новое предприятие обеспечит рабочими местами 500 человек.

Автопроизводитель Hyundai собирается вложить в строительство завода двигателей в Петербурге 12,7 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор корейском компании О Сынгхун на совещании в Смольном.

Разговоры о строительстве завода начались еще в 2017 году, а контракт был подписан в 2018 году. Тогда представители Hyundai сообщили о том, что предприятие будет выпускать бензиновые двигатели объемом 1,6 л. На начальном этапе на заводе планируют производить 223 тыс. двигателей ежегодно, при этом 1/5 должна пойти на экспорт.

Предприятие начнет работать в 2021 году.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге дешевеют подержанные автомобили.

Фото: hyundai.ru