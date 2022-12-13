Hyundai озвучивал Минпромторгу планы по продаже петербургского завода

Завод Hyundai остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.

Стало известно, что автоконцерн Hyundai может продать завод в Петербурге. Об этих планах 12 мая руководство корейской компании предупредило Минпромторг РФ, сообщает вице-премьер РФ, глава министерства Денис Мантуров.

По словам Манутрова, планы такие озвучивались, но "окончательных решений не принято". Завод Hyundai остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.

Ранее полиция задержала риелтеров, которые заставляли людей продавать доли в квартирах. По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), которые объединены в одно и расследуются следователями ГСУ ГУ МВД России.

Фото: Piter.tv

