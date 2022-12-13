Полиция задержала риелтеров, которые заставляли людей продавать доли в квартирах

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), которые объединены в одно и расследуются следователями ГСУ ГУ МВД России.

Полиция задержала риелторов, которые заставляли людей продавать доли в квартирах. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным МВД, злоумышленники действовали "под крышей" официального агентства недвижимости, владельцем которого являлся один из организаторов преступной схемы (46-летний уроженец Архангельской области, ранее судимый за подделку документов). В группу также входили 51-летний соорганизатор и 41-летний внештатный работник агентства, оба ранее неоднократно судимые.

По версии следствия, злоумышленники предлагали свои услуги людям, у которых возникли споры с родственниками по разделу общей недвижимости. Клиенту предлагали выкупить его долю в спорной квартире, но по заниженной цене из-за обременения. После заключения сделки, которая оформлялась либо как договор дарения, либо как купля-продажа, злоумышленники принимались за владельца остальной части квартиры. Ему предлагали три варианта решения вопроса с недвижимостью. Либо он продает агентству свою часть квартиры, но с учетом сложившейся ситуации, по заниженной стоимости. Либо наоборот выкупает у злоумышленников купленную ими долю, но по завышенной цене. Либо квартира продавалась третьему лицу целиком, а полученные деньги делились между агентством и собственником части квартиры. Как правило, проживающий в квартире собственник занимал непримиримую позицию к предложениям нового владельца доли. Тогда в ход шли угрозы, смена замков входной двери и подселение маргинальных личностей. В конечном итоге проживающий в квартире человек соглашался на тот или иной вариант.

Вмешательство полиции позволило уберечь от вынужденных сделок четверых жителей Петербурга. В квартире дома 54 по улице Савушкина злоумышленники приобрели 3/5 долей и предлагали потерпевшему выкупить у него оставшуюся часть за 2,7 миллиона рублей.

В доме 96 по Большому проспекту В.О. злоумышленники за 1,5 миллиона рублей приобрели половину квартиры и предлагали потерпевшему ее выкупить, но уже за 5 миллионов рублей.

Такие же предложения аферисты сделали владельцам долей в квартире дома 8 корпус 1 по улице Солидарности и квартире в доме 117 корпус 1 по Гражданскому проспекту.

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), которые объединены в одно и расследуются следователями ГСУ ГУ МВД России.

Оба организатора преступной схемы и внештатный работник агентства недвижимости задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Видео: МВД