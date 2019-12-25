На Удельной "заметили" гм-воробьи и турбомобили

Это очередная работа художника Вадима Соловьева.

В среду, 11 марта, петербуржцы "заметили" на Удельной гм-воробьи и турбомобили. Это очередная работа художника Вадима Соловьева. Соответствующая фотография появилась в Instagram-аккаунте дизайнера.

"Кстати, этот советский турбомобиль — прорывная вещь для своего времени! Первая попытка автопрома отказаться от бензина в пользу ядерных микрореакторов. 56-ой год, кажется. Весьма дальновидное решение. Независимость от нефтепродуктов вообще штука полезная, как ни крути", —пишет художник.

Напомним, что Вадим Соловьём известен тем, что умело фотошопит фотографии с петербургскими видами. Художник подрисовывает к обычным фотографиям гигантских животных, насекомых и необычную технику.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили невоспитанного робота, выбрасывающего мусор прямо у парадной.

Фото:solovyewadim/instagram