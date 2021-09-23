Художница из Петербурга штурмует NFT глиняными "Честностью" и "Силой"

Все пять скульптур с помощью фотограмметрии и 3D-мэппинга переместились в digital-пространство для NFT-арта.

Художник из Петербурга совместно с американским куратором и британским актером представит digital-скульптуры. Идея проекта зародилась у Аполлинарии Евдокименко на острове Бали, там она создала серию скульптур "Divine States". Глиняные головы символизируют состояния: тишины, творческого потока, правды, силы и чувственной эмпатии. Каждый из персонажей неразрывно связан со стихией: например, герой "Сила" находится рядом с землей – это образ внутреннего стержня.

Первый персонаж – "Тишина". Здесь задумка такая – погружаясь в тишину, человек находится в зоне покоя, как следствие этого у него проявляется следующее состояние – честности с самим собой, потому что в моменте ты можешь остановиться, успокоиться и начать наконец-то слышать себя. То есть такое многоступенчатое погружение. Аполлинария Евдокименко, скульпутор

Некоторые образы скульптор лепила с реальных людей, вдохновивших ее.

Например, образ персонажа "Честность" – это лысая девушка, которая живет на Бали. Ее зовут Маша. Тот образ, который она транслирует, он про правду, про честность и внутреннее выражение себя. Мне хотелось ее изобразить, и во время лепки я брала у нее небольшое интервью про ее ориентиры, смыслы в жизни. Это все органично собралось: я лепила про то, о чем она рассказывала. Аполлинария Евдокименко, скульпутор

Все пять скульптур с помощью фотограмметрии и 3D-мэппинга переместились в digital-пространство для NFT-арта. Зрители увидят нестандартное совмещение академического искусства и современных технологий. Цифровые произведения создавались при участии 3D-дизайнера, музыкального исполнителя Woodju и актера Лоуренса Фуллера.

Есть люди, которые продают твит, как NFT, и это не требует большой команды, чтобы воплотить это видение. А есть такие проекты, как этот: с движущейся графикой, со сценарием, актерской озвучкой, музыкой, которая была специально написана и исполнена для этого проекта. В этом произведении так много элементов. С точки зрения будущего, что люди могут ожидать от NFT, и чем они могут быть по-прежнему воодушевлены? В NFT так мало правил, вы можете делать то, что захотите. И это новая эпоха в искусстве. Дэниел Петерсон, куратор проекта

Дроп первого произведения состоится на платформе Foundation, коллекционеры смогут приобрести NFT-работы на аукционе. В итоге пользователь получит уникальный токен, который дает возможность владения виртуальным объектом.

Смысл коллаборации творческих заключается в том, что нам интересно тестировать новые способы коммуникации с миром. NFT-аукционы и площадки, которые работают по таким принципам, представляют нечто новое. И нам просто очень интересно быть частью этого процесса. Сергей Александров, создатель арт-пространства 1.201asc

Для покупателей художник подготовил уменьшенные версии скульптур, которые погружены в эпоксидную смолу – свою стихию. Таким образом глиняные персонажи проделали путь из физического состояния в цифровое и обратно.

Видео, фото: Piter TV, из архива героев.