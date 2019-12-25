Художественное объединение "Храмовая Стена" представят выставку в "Артмузе"

"Артмуза" соберет все школы и их представителей в амбициозном проекте "В потоке света".

В музее "Артмуза" пройдет проект "В потоке света", собравший художественные школы и их представителей, объединяя две галереи Музея и более десяти художников.

Так, объединение художников "Храмовая Стена" (академические внуки и правнуки Петрова-Водкина) подготовят масштабную групповую выставку. Отмечается, что художник Осип Сидлин был учеником у живописца Петрова-Водкина, посещал мастерские Малевича и Осмёркина. Сидлин проповедовал монументализм, уже его последователь, Юрий Нашивочников, создал "Храмовую Стену".

Школа "Храмовая стена" поражает чистотой и естественностью образов, она однозначна стилистически и характерна тонкой многообразной колористикой, узнаваемостью и особенным, скажем так, настроением. отметили в "Артмузе"

Ранее мы писали, что в "Артмузе" пройдут мероприятия, посвященные синтезу и взаимному проникновению искусств.

Фото: vk.com/artmuza_lightstream