Художественное объединение "Храмовая Стена" представят выставку в "Артмузе"

В музее "Артмуза" пройдет проект "В потоке света", собравший художественные школы и их представителей, объединяя две галереи Музея и более десяти художников.
Так, объединение художников "Храмовая Стена" (академические внуки и правнуки Петрова-Водкина) подготовят масштабную групповую выставку. Отмечается, что художник Осип Сидлин был учеником у живописца Петрова-Водкина, посещал мастерские Малевича и Осмёркина. Сидлин проповедовал монументализм, уже его последователь, Юрий Нашивочников, создал "Храмовую Стену".
Школа "Храмовая стена" поражает чистотой и естественностью образов, она однозначна стилистически и характерна тонкой многообразной колористикой, узнаваемостью и особенным, скажем так, настроением.
отметили в "Артмузе"
Ранее мы писали, что в "Артмузе" пройдут мероприятия, посвященные синтезу и взаимному проникновению искусств.
Фото: vk.com/artmuza_lightstream
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