Huawei займется разработкой ПО, чтобы добиться независимости от США

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) призывает сотрудников сосредоточиться на создании программного обеспечения (ПО), сообщает Reuters. По информации агентства, от имени основателя компании менеджерам отправили внутреннее сообщение. В нем предприниматель призывает сотрудников сконцентрироваться на разработке ПО, чтобы добиться таким образом независимости от США и победить противника.
Жэнь назвал HarmonyOS, облачную систему искусственного интеллекта Mindspore и некоторые другие продукты передовыми разработками.
"Когда мы будем доминировать в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, и если стандарты США не будут соответствовать нашим, и мы не сможем работать в Америке, то и США не смогут войти на нашу территорию", — заявил он.
В связи с этим предприниматель считает, что важно создавать продукты с открытым исходным кодом. По его мнению, такие IT-продукты смогут быстро распространяться среди пользователей смартфонов.
Рекомендовал основатель компании руководителям команд нанимать психологов. Он отметил, что они помогут начинающим разработчикам справиться с давлением американских санкций и с особенностями "изнурительной рабочей культуры" Huawei.
Фото: pixabay
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