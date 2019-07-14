Huawei массово уволит сотрудников в Америке

Под сокращение попадут сотни работников.

Китайская компания Huawei планирует массовое сокрушение в своем американском филиале. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Как стало известно, речь идет о дочерней исследовательской компании Futurewei Technologies. Ее штат состоит из около 850 человек, а лаборатории базируются в городах в разных частях США, включая Техас, Калифорнию и Вашингтон..

По информации СМИ под сокращение попадут сотни сотрудников. Уточняется, что своим китайским работникам Huawei предложило должности на родине.

Напомним, 16 мая министерство торговли США добавило китайскую компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список. Причиной тому стала уверенность Америки в том, что организация ведет деятельность, "противоречащую национальной безопасности". После этого от сотрудничества с Huawei отказались Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Источники также сообщил, что из-за санкции США сотрудники Futurewei столкнулись с ограничениями при коммуникации с работниками в Китае.

Видео: Ютуб/USHuawei