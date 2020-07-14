Великобритания исключила Huawei из проекта развертывания 5G

Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности Великобритании с учетом рекомендации Национального центра кибербезопасности. Члены правительства посчитали, что участие Huawei в создании инфраструктуры 5G негативно отразится на бизнесе, а также не гарантирует безопасности пользователей.
С 2021 года британские операторы связи не смогут закупать оборудование у китайской компании, а его полная замена ожидается к 2027 году. При этом запрет распространяется только на 5G и новое оборудование, то есть не затрагивает существующих сетей 2G, 3G и 4G.
В Huawei заявили, что разочарованы таким решением и предложили британскому правительству пересмотреть его. В компании считают, что на Лондон подействовало давление Вашингтона.
Фото: pixabay.com
Видео: Youtube/DW News
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