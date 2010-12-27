Суд приговорил подозреваемому в подготовке теракта в Петербурге к шести годам

Обвиняемый планировал стать членом запрошенного в РФ "Исламского государства".

Московский окружной военный суд огласил приговор гражданину Таджикистана Умару Махмадиеву, обвиняемого в подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Подсудимого признали виновным в покушении на участие в деятельности организации, признанной террористической и приготовление и покушение на преступление. Махмадиев получил шесть лет строгого режима.

Обвиняемый был задержан в декабре 2017 года в Пулково, откуда хотел улететь через Турцию в Афганистан и вступить в ряды запрошенного в РФ "Исламского государства". В случае возникновения проблем с отлетом, подсудимый планировал устроить теракт в Северной столице.

Накануне слушания по делу Махмадиева, стало известно, что Следственный Комитет России предлажил заочно арестовать уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова, подозреваемого в организации террористического акта в метро Санкт-Петербурга.

Фото: УФСБ по СПб и ЛО