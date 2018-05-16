Хотели как лучше, а получилось как всегда: автомобилистов не предупредили об изменении движения на Флагманской улице

Водители не знают, что на дороге больше не действует схема одностороннего движения.

15 мая 2018 года была изменена схема движения в связи с открытием набережной Макарова. Дорога на Флагманской улице перестала быть односторонней, однако водители Петербурга об этом почему-то не узнали.

Читатель Piter.tv рассказал, что в течение всего дня на узкой дороге то и дело наблюдается одна и та же картина – машины едут теперь уже по встречке, водители не понимают, почему навстречу им едут другие автомобили, ведь движение одностороннее. Петербуржцы останавливаются, начинают вести разборки из окон своих транспортных средств, а некоторые и вовсе стоят на месте и ждут, когда "нарушители" свернут с дороги.

Очевидцы сообщат, что причиной коллапса стало отсутствие знаков и информационных щитов об изменении схем движения. Пока обошлось без ДТП.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что неработающий светофор на перекрестке Дунайского с Московским привел к транспортному коллапсу.

Видео: Piter.tv