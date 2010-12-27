Неработающий светофор на перекрестке Дунайского с Московским привел к транспортному коллапсу

Разрешить проблему смогли регулировщики, приехавшие спустя два часа.

Утро 16 мая стало недобрым для автомобилистов, которые ехали через перекресток Дунайского и Московского проспектов. Очевидцы рассказали, что серьезная пробка во все стороны образовалась из-за поломки светофора в 07:00 часов утра.

Скопление машин на данном участке дороги было зафиксировано приблизительно в 08:00 утра. Пользователи соцсетей рассказали, что в пробке можно было провести около часа. Также очевидцы отметили, что многие водители словно забыли правила дорожного движения и начали нарушать все возможные правила ПДД:

Примерно в 09:30 утра на место происшествия прибыло три регулировщика, которые смогли наладить движение.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на углу Парашютной улицы и Шуваловского проспекта сбили человека.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург