В Петербурге готовятся проститься с чемпионкой России Юлией Карповой

Стала известна предварительная дата похорон хоккеистки Юлии Карповой в Петербурге.

Чемпионку России по хоккею и бывшего капитана женского клуба "Агидель" Юлию Карпову предварительно планируют похоронить 14 октября на Колпинском кладбище в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хоккеистку Марию Сорокину.

О смерти Карповой стало известно 11 октября. Спортсменка скончалась на 43-м году жизни от онкологического заболевания. Она была внучкой известного хоккеиста Николая Карпова.

Память бывшего капитана "Агидели" почтили минутой молчания перед матчем команды с СКСО.

Ранее СКА вернул защитника Кныжова после семи лет в НХЛ.

Фото: Telegram/"Женская хоккейная лига I ЖХЛ"