Хоккеиста "Динамо" наградят за помощь во время теракта в петербургском метро

Нападающего молодежной команды хоккейного клуба "Динамо" Владимира Михайлаки наградят за активную помощь в спасении людей во время теракте в метро Петербурга.

Хоккейный клуб "Динамо" устаревает чествование нападающего молодежной команды "Динамо Санкт-Петербург" Владимира Михайлаки. Спортсмен отличился 3 апреля этого года. После теракта между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" Михайлаки принимал активное участие в спасении людей.

Хоккеисту вручат приглашение на прием к Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Также за героизм его поблагодарят представители полиции и администрации Калининского района, генеральный директор ХК "Динамо" Сергей Черкас

На прошлой неделе Piter.tv сообщал, что за оказание помощи при теракте в метро петербуржцам вручили памятные часы.