За оказание помощи при теракте в метро петербуржцам вручили памятные часы

В Смольном вручили благодарственные письма и памятные часы людям, оказавшим помощь после теракта в петербургском метрополитене.

В пятницу, 20 октября, в Комитете по социальной защите прошло награждение петербуржцев за помощь после взрыва в вагоне метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Среди получивших благодарственные письма 15 человек: оказывавшие первую помощь врачи, сотрудники метрополитена, представители общественных организаций Северной столицы. Кроме подписанных губернатором писем все собравшиеся получили памятные часы от организации "Прерванный полет".

Также на награждении председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков рассказал об оказании материальной помощи жертвам теракта и их семьям. Он сообщил, что все родственники погибших и пострадавшие получили социальные выплаты. Из бюджета Петербурга на эти цели выделили 40 миллионов рублей.