Хмурое небо останется над Петербургом до конца недели

Но будет тепло.

В Санкт-Петербурге пасмурная погода сохранится до конца недели, однако температура воздуха останется выше нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.

По прогнозу специалиста, плотная облачность, установившаяся над городом 24 октября, сохранится еще несколько дней. Несмотря на отсутствие солнца, ожидается комфортное тепло — днем до +12 градусов, ночью до +9 градусов.

Суббота, 25 октября, пройдет без осадков и станет самым теплым днем недели. В воскресенье температура опустится незначительно, до +10 градусов, при этом в некоторых районах возможны кратковременные дожди.

По словам Колесова, погодная ситуация объясняется влиянием теплых воздушных масс, пришедших с запада. Благодаря им горожане смогут насладиться мягкой осенью даже при хмуром небе.

Ранее сообщалось, что выходные в Петербурге будут облачными и теплыми.

