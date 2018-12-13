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Хищные вороны атакуют людей в центре Петербурга
Вчера, 22:47
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IRINA_CHALKINA

Хищные вороны атакуют людей в центре Петербурга

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Ворон почему-то привлекали именно женщины.

В пятницу, 24 мая, петербуржцы пожаловались на хищных ворон в центре Северной столицы. Об этом сообщают в газете "Петербургский дневник".

Инцидент произошел прямо на Невском проспекте. Горожане заявили, что вороны почему-то предпочитали нападать на  женщин.  Птицы пикировали дамам прямо в головы. Потерпевшие отметили, что пернатые "заходили на второй круг", если атака не удавалась.

Эксперты заявили, что весной оперившиеся птенцы ворон учатся летать и часто выпадают из гнезда. Родители малышей сильно обеспокоены в это время. Специалисты советуют при атаке пернатых отмахиваться от них рукой и не показывать страх.

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Фото:открытый источник

Теги: нападение ворон, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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