Петербургские химики создали микроспирали диаметром около 12 микрон

Они могут быть использованы при создании высокочувствительных сенсоров, а также в качестве электромагнитов или индукторов.

Химики из СПбГУ создали железные микроспирали диаметром около 12 микрон. Эти пружинки тоньше человеческого волоса почти в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Применять эту разработку можно в самых различных областях. Например, порошок из таких спиралек обладает большой удельной поверхностью, поэтому может быть применен при создании высокочувствительных сенсоров и катализаторов. Кроме того, пружинки можно использовать в качестве электромагнитов или индукторов.

Мы хотим обосновать новый подход при создании микро- и наноразмерных материалов, основанный на управляемой "саморазборке" массива более крупных объектов, открывающий возможности "самопроизвольного" получения упорядоченных нанообъектов с использованием методологии "сверху — вниз". Валерий Толстой — один из авторов исследования, профессор СПбГУ, доктор химических наук

Ранее мы писали, что открытие химиков из СПбГУ позволит создать новейшие медикаменты.

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