Открытие химиков из СПбГУ позволит создать новейшие медикаменты

Петербургские ученые приручили растворимость.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета совершили открытие в области растворимости. Они открыли фактор, влияющий на растворимость химических соединений, сообщает пресс-служба СПбГУ. В его основе лежит галогенная связь – особое слабое взаимодействие между растворителем и соединением. Сама галогенная связь была открыта около 20 лет назад, но ее участие в процессах растворимости учеными до сих пор не изучалось.

Химики, изучая растворимость в соединениях платиновых металлов, заметили, что, заменив в структуре растворителя -дихлорметана - атомы хлора на атомы йода наблюдается быстрый рост процесса. Ученые открыли совершенно новый способ, который поможет химикам упростить процессы синтеза веществ и снизит затраты на производстве. Открытие особо важно для медицины. Оно поможет создавать абсолютно новые виды медикаментов, благодаря увеличению количества доступных к использованию химических соединений. Открытый механизм так же будет использоваться и в электронике - при производстве компонентов микроэлектроники и светоизлучающих устройств. Результаты исследования, проведенного при поддержке РФФИ, опубликовал журнал Angewandte Chemie.

Под растворимостью подразумевают свойство вещества в смеси с другим веществом образовывать растворы, в которых протекают химические реакции. Проблема растворимости заключается в том, что растворитель должен хорошо растворять вещества, но не должен вступать с ними в реакции. Особенно распространена эта проблема в области металлорганических соединений, которые широко используются в фармацевтике, электронике и прикладной химии. Благодаря открытию ученых из Петербурга, в будущем проблему удастся разрешить.

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