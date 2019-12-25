Haval Jolion – лидер среди кроссоверов: кто его конкуренты?

Китайский кроссовер Haval Jolion продолжает занимать лидирующие позиции в сегменте SUV на российском рынке. В августе 2024 года модель снова возглавила список продаж среди иномарок. Успех Jolion обусловлен обновлением 2024 года, которое улучшило технические характеристики, а также сбалансированным соотношением цены, дизайна и функциональности.

Среди конкурентов Jolion можно выделить GAC GS3, Omoda C5, и Livan X6Pro. GAC GS3 предлагает мощный турбомотор и современный дизайн, но стоит несколько дороже. Omoda C5 отличается необычным внешним видом и разнообразием комплектаций. Livan X6Pro имеет немного большие габариты, но его цена также выше.

В ценовом сегменте до 2 миллионов рублей Haval Jolion выглядит конкурентоспособно благодаря локализованной сборке, которая позволяет удерживать цену на более доступном уровне. Более подробную информацию можно найти на портале 110km.ru.

В России спрос на подержанные китайские кроссоверы вырос, а цены упали.

Фото: unsplash