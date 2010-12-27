Петербургский композитор "затролил" мошенников в социальных сетях

Музыканта расстроило, что уровень образования злоумышленников не позволил им "оценить юмор".

Аккаунт дирижёра Академического симфонического оркестра петербургской филармонии Владимира Альтшулера взломали мошенники. Однако вместо того, чтобы облапошить кого-то из списка друзей музыканта, они сами стали предметом шутки.

Злоумышленники написали от имени Альтшулера его коллеге и другу – дирижёру и композитору Антон Лубченко с просьбой перевести на карту 18 тысяч рублей. Музыкант сразу заподозрил неладно, но отказать себе в остроумном подколе не смог. Скриншот переписки он опубликовал в сети.



Валерий Гергиев – художественный руководитель Мариинского театра, а Юрий Темирканов – глава Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича.

В комментарии к переписке Лубченко написал, его больше всего печалит не тот факт, что мошенник не глядя взламывают страницу уважаемого человека, а что их уровень образования даже не позволяет "оценить юмор". В дальнейшем доступ к страничке вернули законному владельцу.

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Фото: открытые источники