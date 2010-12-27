Ирина Хакамада посчитала выдвижение Собчак "против всех" интересной идеей

Писатель и кандидат в президенты России на выборах в 2004 году Ирина Хакамада высказалась по поводу выдвижения телеведущей Ксении Собчак на должность главы государства.

Писатель и кандидат в президенты России на выборах в 2004 году Ирина Хакамада высказалась по поводу выдвижения телеведущей Ксении Собчак на должность главы государства. Об этом пишет "Росбалт".



Ирина Хакамада рассказала "Дождю", что для нее эта новость вполне ожидаемая, однако то, что Собчак повесила на себя табличку "против всех" было неожиданно. Также писательница подчеркнула, что ее привлекает идея Собчак.



Помимо этого Хакамада отметила, что телеведущую будут обвинять в том, что она наберет мало голосов, как и политик Алексей Навальный.



Ранее мы сообщали, что "Кандидат "против всех": Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах 2018 .



Фото: ВКонтакте/Ирина Хакамада



