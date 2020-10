HBO снимет сериал про молодого Альбуса Дамблдора

Главная роль отойдет Джуду Лоу.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что канал HBO намерен выпустить сериал про молодого Альбуса Дамблдора. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

На главную роль претендует Джуд Лоу, который сыграл соответствующего персонажа в киноленте "Фантастические твари и где они обитают". По данным инсайдера, в сюжете покажут молодого Дамблдора и расскажут о его становлении.

Дата релиза пока не сообщается.

Фото:кадр из фильма