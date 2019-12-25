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HBO снимет сериал про молодого Альбуса Дамблдора
Сегодня, 14:58
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IRINA_CHALKINA

HBO снимет сериал про молодого Альбуса Дамблдора

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Главная роль отойдет Джуду Лоу.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что канал HBO намерен выпустить сериал про молодого Альбуса Дамблдора. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

На главную роль претендует Джуд Лоу, который сыграл соответствующего персонажа в киноленте "Фантастические твари и где они обитают". По данным инсайдера, в сюжете покажут молодого Дамблдора и расскажут о его становлении.

Дата релиза пока не сообщается. 

Ранее мы сообщали о том, что Netflix снимет сериал про Конана-варвара.

Фото:кадр из фильма

Теги: hbo, альбус дамблдор, гарри поттер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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