Губернатор ждет появления депутатской группы Петербурга и Ленобласти в Госдуме

Единая группа поможет отставить интересы агломерации Северной столицы и области.

В понедельник, 26 апреля, в еженедельном радиообращении губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти Северной столицы и Ленобласти. Благодаря этому интересы агломерации двух регионов получится отставить.

Подход назвали этапом координации. Власти планируют завершить его " по итогам предстоящих выборов в Государственную Думу". Для реализации нескольких совместных проектов двух регионов требуется федеральная поддержка. Также в интересы агломерации входит продление метро в регион до Кудрово, создание единого мусорного оператора и так далее.

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Фото: Piter.TV