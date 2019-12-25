Губернатор вручил председателю ЗакСа орден Александра Невского

Чиновника наградили за "большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, многолетнюю добросовестную работу".

В среду, 23 сентября, губернатор Петербурга вручил председателю Законодательного Собрания Вячеславу Макарову орден Александра Невского.

В Ротонде Мариинского дворца после того, как глава города и председатель ЗакСа подписали совместный план совместной законопроектной работы на текущий и будущий год, прошла церемония награждения.

Макаров поблагодарил Беглова за поддержку.

Ранее мы писали, что губернатора Петербурга попросили остановить строительство жилого комплекса на набережной Карповки.

Фото: gov.spb.ru