  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор вручил председателю ЗакСа орден Александра Невского
Сегодня, 14:54
93
smirenny

Губернатор вручил председателю ЗакСа орден Александра Невского

0 0

Чиновника наградили за "большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, многолетнюю добросовестную работу".

В среду, 23 сентября, губернатор Петербурга вручил председателю Законодательного Собрания Вячеславу Макарову орден Александра Невского.

В Ротонде Мариинского дворца после того, как глава города и председатель ЗакСа подписали совместный план совместной законопроектной работы на текущий и будущий год, прошла церемония награждения.

Макаров поблагодарил Беглова за поддержку.

Ранее мы писали, что губернатора Петербурга попросили остановить строительство жилого комплекса на набережной Карповки.

Фото: gov.spb.ru

Теги: орден александра невского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии