Губернатор вручил председателю ЗакСа орден Александра Невского

В среду, 23 сентября, губернатор Петербурга вручил председателю Законодательного Собрания Вячеславу Макарову орден Александра Невского.
В Ротонде Мариинского дворца после того, как глава города и председатель ЗакСа подписали совместный план совместной законопроектной работы на текущий и будущий год, прошла церемония награждения.
Макаров поблагодарил Беглова за поддержку.
Ранее мы писали, что губернатора Петербурга попросили остановить строительство жилого комплекса на набережной Карповки.
Фото: gov.spb.ru
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