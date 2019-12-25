Врач предупредил, что быстрый сон говорит о сильной усталости

Оптимальное время засыпания по словам врача составляет от 10 до 15 минут.

Испанский невролог Конрадо Эстол поделился неутешительным наблюдением с читателями издания El Confidencial. Он заявил, что люди, которые гордятся своей способностью засыпать моментально, на самом деле могут страдать от накопленного дефицита сна.

По словам специалиста, если человек проваливается в сон за считанные секунды, это свидетельствует о крайней усталости организма к концу дня. Эстол пояснил, что многие ошибочно воспринимают такую скорость как признак здорового отдыха.

Врач назвал оптимальным временем для засыпания промежуток от 10 до 15 минут. Он отметил, что эпизодическое мгновенное засыпание не является отклонением. Однако если это происходит систематически, то организму требуется больше времени для ночного восстановления или более чёткий режим сна.

Фото: unsplash (Marcelo Leal)