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Цены в Петербурге и Ленобласти изменились на 5,2% с начала года
Вчера, 20:47
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Цены в Петербурге и Ленобласти изменились на 5,2% с начала года

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С начала года цены в Петербурге и Ленобласти выросли.

Петростат опубликовал данные об индексе потребительских цен за август 2026 года для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно информации ведомства, с начала года общий рост цен в обоих регионах составил 5,2%.

Наибольшее подорожание зафиксировано в сфере услуг. В Петербурге они выросли в цене на 9,56%, в Ленинградской области — на 9,77%.

Продовольственные товары в городе прибавили 3,47%, тогда как в области — 2,20%.

Непродовольственные товары в Ленинградской области подорожали на 5,27%. В Петербурге этот показатель оказался ниже — 2,98%.

Ранее сообщалось, что Петербург вступает в эпоху магазинов нового формата.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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