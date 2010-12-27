Полтавченко будет увольнять чиновников по подозрению в коррупции

Закон вступит в силу в начале марта.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал указ, после которого с государственной службы будут увольнять чиновников, подозреваемых в коррупции.

Данный документ должен будет напрямую касаться лиц, занимающих должности в исполнительной власти, уполномоченных по правам человека, детей и предпринимателей города. Поводом для увольнения может стать отказ предоставлять декларацию о доходах, а также занятие бизнесом или сотрудничество с коммерческой организацией.

Документ вступит в силу с начала марта 2018 года. С первого месяца весны кадровые службы органов исполнительной власти начнут проверку в отношении госслужащих. Окончательную судьбу "провинившихся" будет решать Полтавченко. Если в коррупции уличат сотрудников контрольно-счетной палаты ли уполномоченного по правам детей, необходимо будет получить постановление городского парламента.

Напомним, в ноябре минувшего года в Законодательном Собрании Петербурга в первом чтении утвердили законопроект об увольнении чиновников из-за утраты доверия. Инициатива получила поддержу большинства. Однако о недоработках в проекте заявил Борис Вишневский. Он отметил, что закон об увольнении чиновников по утрате доверия нуждается в поправках: