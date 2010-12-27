Полтавченко будет увольнять чиновников по подозрению в коррупции

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал указ, после которого с государственной службы будут увольнять чиновников, подозреваемых в коррупции.
Данный документ должен будет напрямую касаться лиц, занимающих должности в исполнительной власти, уполномоченных по правам человека, детей и предпринимателей города. Поводом для увольнения может стать отказ предоставлять декларацию о доходах, а также занятие бизнесом или сотрудничество с коммерческой организацией.
Документ вступит в силу с начала марта 2018 года. С первого месяца весны кадровые службы органов исполнительной власти начнут проверку в отношении госслужащих. Окончательную судьбу "провинившихся" будет решать Полтавченко. Если в коррупции уличат сотрудников контрольно-счетной палаты ли уполномоченного по правам детей, необходимо будет получить постановление городского парламента.
Напомним, в ноябре минувшего года в Законодательном Собрании Петербурга в первом чтении утвердили законопроект об увольнении чиновников из-за утраты доверия. Инициатива получила поддержу большинства. Однако о недоработках в проекте заявил Борис Вишневский. Он отметил, что закон об увольнении чиновников по утрате доверия нуждается в поправках:
Это не имеет ни малейшего отношения, к какому-то ни было доверию. Я сказал, что нужно расширять круг должностных лиц, которые действительно могут быть отстранены по утрате доверия за плохую работу. За обман граждан, за невыполнение своих обязанностей, за то, что они не отвечают на письма, за принятие решений нарушающих права и интересы граждан. А в законе написано, что утрата доверия – это когда чиновник не подал декларацию или был замечен в коммерческой деятельности. Это и так запреты, установленные законодательством, они не имеют ни малейшего отношения к доверию
Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания