Борис Вишневский: закон об увольнении чиновников по утрате доверия нуждается в поправках

Руководитель фракции "ЯБЛОКО" рассказал о необходимых доработках в законе о снятии чиновников с должности в связи с утратой доверия.

16 ноября Петербургский ЗакС в первом чтении утвердил законопроект об увольнении чиновников из-за утраты доверия. Проект вызвал поддержку членов собрания. Борис Вишневский рассказал корреспонденту Piter.tv о недочетах законопроекта.

Ранее в СМИ писали, что против проекта выступил представитель фракции "Яблоко" Борис Вишневский. В интервью нашему каналу общественный деятель опроверг эту информацию и пояснил, что предложил его подкорректировать:

Я не голосовал против этого закона. Я голосовал за. Там ничего нет такого, против чего можно было бы выступать. Я предложил внести в него некоторые изменения, так как основания отстранения от должности, прописанные в инициативе, – это нарушение федерального законодательства. Борис Вишневский, руководитель фракции "Яблока"

Вишневский положительно отозвался о проекте и сказал, что его вполне можно было одобрить в первом чтении. В течение месяца парламентарий постарается внести в него некоторые изменения:

Это не имеет ни малейшего отношения, к какому-то ни было доверию. Я сказал, что нужно расширять круг должностных лиц, которые действительно могут быть отстранены по утрате доверия за плохую работу. За обман граждан, за невыполнение своих обязанностей, за то, что они не отвечают на письма, за принятие решений нарушающих права и интересы граждан. А в законе написано, что утрата доверия – это когда чиновник не подал декларацию или был замечен в коммерческой деятельности. Это и так запреты, установленные законодательством, они не имеют ни малейшего отношения к доверию. Борис Вишневский, руководитель фракции "Яблока"

Также депутат Законодательного Собрания отметил, что закон необходимо переименовать.

Мы надеемся, что поправками его можно будет привести в более адекватную форму. По крайней мере, необходимо изменить название. Назвать закон "порядок освобождения должности в связи с нарушением Федерального Законодательства". Борис Вишневский, руководитель фракции "Яблока"

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга