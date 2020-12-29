Губернатор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Во вторник, 12 января, губернатор Петербурга поблагодарил сотрудников прокуратуры за помощь в решении важных городских вопросов, а также поздравил специалистов с профессиональным праздником и вручил благодарности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Сегодня в России отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, в 2021 году исполняется 299 лет создания главного надзорного ведомства страны Петром Первым.
Глава города отметил, что все сферы Петербурга ощущают поддержку прокурорского корпуса. Александр Беглов также подчеркнул вклад надзорного ведомства в обеспечение контроля за соблюдением ограничительных мер. Так, благодаря вмешательству прокуратуры в 2020 году на 70% увеличились объемы изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции. В 2020 году ведомство рассмотрело 140 тысяч обращений граждан, это почти 400 обращений в день.
В администрации Петербурга также отметили, что надзорное ведомство ежегодно получает финансовую поддержку. Например, в 2020 году из городского бюджета было выделено более 27 миллионов рублей на ремонт помещений прокуратуры Санкт-Петербурга и Генеральной прокуратуры по шести адресам.
Ранее мы писали, что Путин призвал прокуратуру жёстко пресекать коррупцию в России.
Фото: gov.spb.ru
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