Губернатор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Глава города также поздравил работников прокуратуры и ветеранов с профессиональным праздником и вручил благодарности.

Во вторник, 12 января, губернатор Петербурга поблагодарил сотрудников прокуратуры за помощь в решении важных городских вопросов, а также поздравил специалистов с профессиональным праздником и вручил благодарности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня в России отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, в 2021 году исполняется 299 лет создания главного надзорного ведомства страны Петром Первым.

Глава города отметил, что все сферы Петербурга ощущают поддержку прокурорского корпуса. Александр Беглов также подчеркнул вклад надзорного ведомства в обеспечение контроля за соблюдением ограничительных мер. Так, благодаря вмешательству прокуратуры в 2020 году на 70% увеличились объемы изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции. В 2020 году ведомство рассмотрело 140 тысяч обращений граждан, это почти 400 обращений в день.

В администрации Петербурга также отметили, что надзорное ведомство ежегодно получает финансовую поддержку. Например, в 2020 году из городского бюджета было выделено более 27 миллионов рублей на ремонт помещений прокуратуры Санкт-Петербурга и Генеральной прокуратуры по шести адресам.

Ранее мы писали, что Путин призвал прокуратуру жёстко пресекать коррупцию в России.

Фото: gov.spb.ru