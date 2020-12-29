Прокуратура также должна бороться с нецелевым использованием бюджетных средств.

Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру жёстко пресекать коррупцию в России. Соответствующее заявление он сделал в рамках поздравления сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.

Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию. Владимир Путин, президент России

По его словам, прокуратура также должна бороться с нецелевым использованием бюджетных средств. Путин отметил, что за 2020 год сотрудники прокуратуры выявили 3,5 миллиона нарушений законодательства, вынесли более 820 тысяч представлений. Возбуждено 19 тысяч уголовных дел.

Ранее Путин заявил, что более 48 тысяч человек вернулись в Карабах.

Видео: kremlin.ru