Полтавченко не намерен разрешать публичные акции в центре Петербурга

Губернатор ответил Вишневскому, что людям интереснее смотреть на архитектуру, чем на митинги.

25 апреля Георгий Полтавченко выступили с докладом пред Законодательным собранием Санкт-Петербурга, но так и не ответил на отправленные ранее Борисом Вишневским вопросы, касающиеся согласований публичных акций.

В пресс-службе Франции "Яблоко" сообщили, что Вишневский направил вопросы к ежегодному отчету губернатора еще 15 марта. После того, как в докладе главы города не прозвучало ответов на поставленные вопросы, парламентарий решил задать их лично. Борис Вишневский подчеркнул, что власти города систематически отказывают в согласовании различных акций в центре города, прикрываясь различными предлогами.

Также руководитель фракции "Яблоко" в городе на Неве отметил, что количество гайд-парков сокращается. Так, например, таким не является больше Марсово поле. Полтавченко однозначного ответа на это не дал, ссылаясь на то, что людям интереснее смотреть на красоты города.

Честно скажу, я вас знаю как человека уважаемого в городе, весьма неглупого, давайте не будем всегда передергивать. Акция привлекает людей не местом, а темой, а втягивать людей, которым это неинтересно, не нужно. Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Напомним, на рассмотрение губернатору Вишневский направил 5 актуальных вопросов:

Намерены ли Вы прекратить ограничение конституционных прав граждан на свободу мирных собраний? Каким образом Вы планируете обеспечить полную прозрачность процесса подачи и рассмотрения уведомлений о проведении публичных акций? Когда Правительство Санкт-Петербурга определит новый гайд-парк в центральной части Санкт-Петербурга вместо исключённого Марсова поля? Поддерживаете ли Вы предложение Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлова: определить гайд-парком площадь Ленина у Финляндского вокзала? Согласны ли Вы исполнить требование федерального законодательства и проводить согласование религиозных обрядов и церемоний в порядке, установленном для демонстраций и шествий?

Фото: assembly.spb.ru