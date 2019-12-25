Губернатор Подмосковья заявил о снижении роста случаев COVID-19 в регионе

Об этом глава региона рассказал в прямом эфире телеканала "360".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании 18 апреля рассказал о том, что в регионе рост выявленных случаев коронавируса COVID-19 снижается. Глава региона рассказал о том, что количество тестов увеличивается.

К 18 апреля по отношению к вчерашнему дню "прирост составил 12%", отметил губернатор. Также он добавил, что "вчера мы выросли на 15%, к позавчерашнему дню было 18%".

Ранее мы сообщали о том, что В России зарегистрированы почти 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Новые случаи заболевания зафиксированы в 79 регионах страны. В Московской области – 428 новых заболевших.

Видео: ВКонтакте / Андрей Воробьев