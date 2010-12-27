Губернатор Петербурга заявил о необходимости ликвидации дефицита детсадов и школ

В 2020 году на национальные проекты планируют выделить более 58 млрд рублей.

Губернатор Петербурга заявил о том, ликвидация дисбаланса между жилой и социальной застройкой - первостепенная задача города. Об этом Александр Беглов сказал на пленарном заседании XVIII Общероссийского форума: "Стратегическое планирование в регионах и городах России" 29 октября.

На данный момент в Петербурге в рамках 11 национальных проектов реализуется 40 региональных. На их выполнение в следующем году, с учетом федеральных средств, планируют потратить 58,5 млрд рублей.

По словам губернатора, слаженная работа Правительства Северной столицы и федеральный центр помогла повлиять на проблему нехватки социальной инфраструктуры. Из государственного бюджета дополнительно выделили 10,6 млрд рублей на выкуп школ, детских садов и медицинских центров.

Соглашение с Минстроем по региональному проекту "Жилье" пока не подписали. В его рамках Петербургу установлен нарастающий год от года показатель – вводить от 3,7 млн квадратных метров жилья, это вызовет дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС Петербурга одобрил проект бюджета на 2020 год.

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