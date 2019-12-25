Губернатор Петербурга заявил, что вместо рабочих мест на иностранных предприятиях можно быстро открыть новые

Глава города считает, что зарубежные технологии легко заменить российскими.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте" пообещал сделать все возможное, чтобы жизнь жителей Северной столицы быстрее вернулась в привычное русло. Он заявил, что вместо рабочих мест в иностранных компаниях скоро откроются новые вакансии на отечественных.

Глава города считает, что зарубежные технологии легко заменить российскими. Губернатор подчеркнул, что многое петербургские специалисты умеют делать лучше, чем коллеги из других стран.

Ранее на Piter.tv: стало известно, по каким критериям выбирают вакансии жительницы Петербурга.

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